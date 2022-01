Langenfeld Stadtrat : Live-Übertragung: Zweite Testphase beginnt Mittwoch

Im März werden wieder einige Ausschusssitzungen in Langenfeld übertragen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die zweite Testphase der Live-Übertragungen von Rats- und Ausschusssitzungen beginnt am heutigen Dienstag, 18. Januar. Dann überträgt das neue Übertragungsteam die Sitzung des Schulausschusses ab 18 Uhr aus der Schützenhalle Richrath an der Kaiserstraße 60. Am Mittwoch, 19. Januar, folgt der Jugendhilfeausschuss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sitzung beginnt um 18 Uhr ebenfalls in der Schützenhalle.

Beschlossen hatte dies der Rat der Stadt am 7. Dezember. Die Fraktionsvorsitzenden stimmten sich am 13. Dezember mit der Verwaltung zu den Live-Streamings im ersten Quartal ab. Sie verständigten sich darauf, dass mit Ausnahme des Sportausschusses und des Kulturausschusses, beide am 25. Januar, alle Sitzungen bis Ende März übertragen werden. Die Vorsitzenden der Ausschüsse und des Rates haben sich dafür entschieden, die Sitzungen in Präsenz stattfinden zu lassen. Die Ausschussvorsitzenden können Präsenzsitzungen wegen der Pandemie absagen, so dass dann auch die Streams entfallen.