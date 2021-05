Impfaktion Konrad-Adenauer-Gymnasium : „Schule in der Schule wäre cool“

Langenfeld Schulpflegschaft: Eltern des Konrad-Adenauer-Gymnasiums stehen hinter der geplanten Impf-Aktion. In den Foren sind die Meinungen geteilt.

(elm) „Auch wenn die wenigen kritischen Stimmen der Impfgegner besonders laut sind, die Impf-Aktion genießt in der Schulgemeinde überwiegende Zustimmung“, sagt Edwin Pütz, Vorsitzender der Schulpflegschaft des Konrad-Adenauer-Gymnasiums. Sobald der Impfstoff von Biontech für diese Altersgruppe zugelassen ist, möchte die Schule eine Reihenimpfung für die Schüler ab 12 Jahren organisieren. Gerade auf die gestrige Nachricht von Hassmails aus der Corona-Leugner-Szene hätten sich nunmehr Eltern mit Solidaritätsbekundungen an die Schulleitung gewandt, so Pütz. Demnach „scharre die Q2 schon mit den Hufen“. Inzwischen hätten sogar 50 Eltern ihre tatkräftige Unterstützung bei der Reihenimpfung zugesagt. Natürlich müssten noch einige haftungsrechtliche Fragen geklärt werden, damit die juristischen Rahmenbedingungen der Schul-Impfung der einer Impfung beim Hausarzt oder in einem Impfzentrum gleichkommen. Eltern, die sich wegen der engen zeitlichen Frist für die Einwilligung (bis 21.5.) sorgten, versichert Pütz, dass sie sich auch noch zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden könnten.