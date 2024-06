Ausstellung zum Langenfelder Belgienjahr Die Schlümpfe erobern die Wasserburg Haus Graven

Schlümpfe am Küchentisch, unter der Decke oder auf dem Weg zur Toilette. Die kleinen, blauen Geschöpfe besiedeln derzeit das Gelände sowie die Räume der Wasserburg Haus Graven. Rund 3000 Exponate hat der Sammler Andreas Scharf als Leihgabe für die Ausstellung „Die Schlümpfe zu Gast in der Wasserburg Haus Graven in Langenfeld“ zum Anschauen zur Verfügung gestellt. 14 Tage lang wurde die Schlumpf-Wunderwelt auf der Burg mit Helfern des Fördervereins aufgebaut.