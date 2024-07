Langenfeld Live 2024 Erste Schlagerparty auf dem Marktplatz

Eine volle sechs-köpfige Besetzung gibt es dafür wieder in dieser Woche zu hören. Denn die „durchgeknallte Partyband“ Wolle Pur bietet am Mittwoch, 24. Juli einen „Highway To Hell“, der in vielen Verkleidungen der Musiker – zwischen „Wolle“ Petry und Hartmut Engler – hin- und herjagt und am Wegesrand schnell noch Helene Fischer, Andrea Berg, Heino, Nena und sogar Falco aufgabelt.