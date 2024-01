Karneval 2024 Die Prinzen treffen sich in Langenfeld

(og) „Hörst du den Konfettiknall? In Langenfeld ist Karneval“ lautet das Langenfelder Sessionsmotto 2023/24. Und ab jetzt geht es Schlag auf Schlag bis zum Aschermittwoch. Für Mittrwoch, 10. Januar, organisiert das Festkomitee Langenfelder Karneval (FLK) ab 17 Uhr das Prinzentreffen in der Schützenhalle Richrath an der Kaiserstraße. „Das ist eine öffentliche Veranstaltung. Jeder ist willkommen. Der Eintritt ist frei“, sagt Helmut Schoos, Ex-Vorsitzender des FLK und jetzt Zugleiter.