Gestaltungsrichtlinie Langenfeld Die neuen Fahrradständer kommen gut an

Sie stehen in der Schoppengasse, am Marktplatz und am Galerieplatz. Rund 100 neue Fahrradständer haben die Betriebshofmitarbeiter aufgebaut. Sie sind anthrazitfarben, haben eine Kugel als gestalterisches Element auf der Stütze und sehen sehr stabil aus. Die alten, mobilen, oft auch verbeulten und verrosteten Ständer, die Händler vor ihren Türen platziert hatten, sind überwiegend Geschichte. „Mit den rund 100 haben wir die alten mehr als kompensiert“, sagt Citymanager Jan Christoph Zimmermann.