Mut-Tour des Landschaftsverbands Depressionen: Mit dem Rad gegen das Tabu

Depressionen sind immer noch ein Thema, über das keiner gern spricht. Dem will die Mut-Tour entgegen wirken, die derzeit in Deutschland unterwegs ist. Mitarbeiter der Langenfelder LVR-Klinik haben sich daran beteiligt und sind von Leverkusen-Hitdorf an den Rheinwiesen bis nach Düsseldorf Benrath geradelt. Bei einem Halt in Monheim am Rheinstadtion sowie am Ankunftsort Schloss Benrath kamen die Teilnehmenden mit zahlreichen Menschen in Kontakt und tauschten sich über das Thema Depressionen und psychische Erkrankungen aus.