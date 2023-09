Landschaftspflege auf vier Beinen Die Moorschnucken kommen nach Langenfeld

(og) Die Moorschnucken sind wieder los. Bis Sonntag sind die beliebten Vierbeiner noch in der Hildener Heide, dann geht es es über Solingen-Ohligs ins Further Moor. Dort werden sie in etwa drei Wochen erwartet, sagt Elke Löpke, Leiterin der Biologischen Station Haus Bürgel. Die Schafherde wird sich am jeweiligen Standort ein bis zwei Woche lang an den Sträuchern, Kräutern und jungen Trieben der Moor- und Heidelandschaft satt fressen. So betreibt sie ganz nebenbei wertvolle Landschaftspflege. Wenn die Heideflächen abgeweidet sind, zieht die Herde weiter – jetzt in die Ohligser Heide.