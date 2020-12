Langenfeld Schauplatz : Schauplatz-Künstler weichen aufs Frühjahr aus

Langenfeld Im Dezember finden zwar keine Kulturveranstaltungen statt, aber die Schauplatz GmbH weist auf die Möglichkeit hin, Gutscheine für das Rex Kino und für Kulturveranstaltungen im Vorverkauf zu erwerben.

Für viele jetzt ausgefallene Abende konnten aber schon Ersatztermine gefunden werden. So wird Sissi Perlinger (angekündigt für den 2. Dezember) am 12. Mai 2022 im Schauplatz gastieren, die Kabarettistin Anka Zink (ursprünglich am 5. Dezember) wird am 4. Juni im Schaustall sein und Wiener Klassik wird es mit dem Sinfonieorchester Bergisch Gladbach (angekündigt für den 12. Dezember) hoffentlich am 13. Juni 2021 geben. Wilfried Schmickler möchte seine beiden Dezember-Abende am 18. und 19. März 2021 nachholen.