Laufsport : Die Laufbahn ist jetzt auch freitags beleuchtet

Langenfeld Das Angebot, zweimal wöchentlich unter Flutlicht die Laufbahn des Jahnstadions zu nutzen, erfreut sich nach Einschätzung des städtischen Sportreferates großer Beliebtheit.

(og) „In den vergangenen Tagen erreichten uns zahlreiche Anfragen, ob es möglich wäre, an einem dritten Abend das Laufen unter Flutlicht im Jahnstadion zu realisieren“, berichtet Referatsleiter Carsten Lüdorf. „Ab sofort geht das Licht im Jahnstadion deshalb dreimal wöchentlich abends an, und zwar montags, mittwochs und freitags, jeweils zwischen 17 und 20 Uhr.“

Für die Wochenenden kündigt er hingegen ab sofort die Schließung der Sportanlage an der Jahnstraße an. „Zum einen bestehen am Wochenende ausreichende Möglichkeiten, außerhalb des Stadions dem Freizeit-Laufsport nachzugehen, zum anderen mussten wir verstärkt wahrnehmen, dass sich einzelne Sporttreibende vor allem am Wochenende nicht an die Sperrung der Sportplätze hielten“, begründet der Referatsleiter die Entscheidungen gegen die aktuell verbotene Sportstätten-Nutzung aufgrund der Kontaktbeschränkungen. Das Sportreferat beobachte das Geschehen auf der Laufbahn an den Wochentagen. Falls die Abstände nicht eingehalten würden oder die Sportplätze gegen die Regel genutzt werden sollten, würde das Angebot eingestellt.