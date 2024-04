Langenfeld Open in Berghausen Wakeboarder aus der ganzen Welt zu Gast

Bei den Frauen (insgesamt 21) haben sich die vier Finalistinnen aus 2023 wieder angekündigt. Die erst 17-jährige Vorjahresgewinnerin Rivers Hedrick gilt wieder als Favoritin. Doch das Fahrerinnenfeld war noch nie so stark besetzt, wie in diesem Jahr. Wer eine Chance auf das Finale haben möchte, muss eine perfekte Qualifikation fahren und eine außergewöhnliche Leistung zeigen. Als Langenfelder Locals treten Emma Kreft und Nadine Richter an. Aber auch die deutsche Gewinnerin der 2019er Ausgabe der „Langenfeld Open presented by Liquid Force“, Anne Freyer, ist nach auskurierten Verletzungsproblemen wieder dabei. Nach der Qualifikation am Vormittag, geht es dann ab 15 Uhr im K.O.-System weiter und wird im Head to Head Modus richtig spannend, kündigt der Veranstalter an.