Langenfelder Haushalt „Die Lage der Kommunen ist schlecht“

Derzeit habe auch die Stadt Langenfeld, die grundsätzlich ganz gut da stehe, keine Luft nach oben. Mit Blick auf die Bau- und Energiekosten müsse die Stadt überall nachschießen. Der obligatorische Puffer falle somit weg. Und der würde eigentlich dringend benötigt, um steigende Kosten, die von außen gesetzt würden, auszugleichen. So rechnet Scheider damit, dass nach den Tarifverhandlungen sechs Millionen Euro mehr Gehalt gezahlt werden müssen. Mit fünf Millionen Euro zusätzlicher Belastung für den Haushalt rechne er für die gestiegenen Energiekosten und die Inflation. Das habe auch Auswirkungen auf die Kreisumlage, die voraussichtlich um 7,5 Millionen Euro steigen werde. Darüber hinaus würde die so genannte Corona-Isolierung – eine Form der Abschreibung – ab sofort wegfallen, was den Langenfelder Haushalt rechnerisch mit etwa zehn Millionen Euro zusätzlich belaste. Das seien ungefähr 20 Millionen Euro obendrauf, die an anderer Stelle eingespart werden müssten, bilanziert er. Eine andere Möglichkeit sei es, Gebühren zu erhöhen. Wo künftig die Ausgaben reduziert und die Einnahmen erhöht werden sollen, darüber müsse die Politik im Rat entscheiden, sagt Schneider und macht zugleich klar, dass man die Stadt nicht tot sparen dürfe. „Wir kriegen das hin.“