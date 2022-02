Langenfeld Bündnis 90/Grüne : Hochwasserschutz: Grüne für mehr Mittel

Die Grünen möchten schon jetzt mehr Mittel für den Hochwasserschutz in den Haushalt einstellen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld (elm) Dass jetzt für die Verbesserung des ÖPNVs in Langenfeld ein wichtiger, erster Schritt beschlossen wurde, freut die Grünen. Ein externes Gutachten soll die aktuelle Situation des öffentlichen Personennahverkehrs analysieren, Schwachstellen aufspüren und Verbesserungsvorschläge erarbeiten.

Momentan sei sowohl die Anbindung von Wiescheid und Reusrath an Innenstadt und S-Bahn, wie auch die Verbindung der Ortsteile untereinander verbesserungswürdig. Mit Unverständnis haben die Grünen allerdings die Ablehnung ihres Antrag für höhere Mittel zum Hochwasserschutz aufgenommen. „So stehen im Haushalt 650.000 Euro für den Bau eines Regenrückhaltebeckens in 2025, für das es noch keine Planung oder Genehmigung gibt“, merkt Eva Brunkau an.