Satzung geändert : Die Grünen haben jetzt zwei gleichberechtigte Sprecher

Langenfeld Die Langenfelder Grünen haben jetzt ihren Ortsvorstand gewählt. Gleichberechtigte Sprecher sind nun die beiden Ratsmitglieder Elke Hirsch-Biermann und Carsten Nummert.

Vor deren Wahl hatten die Mitglieder in ihrer Versammlung eine entsprechende Satzungsänderung beschlossen, die sich deutlicher an dem aktuellen Vorgehen von Kreis- Landes- und Bundespartei orientieren soll. So kann sich der nach zehn Jahren als Langenfelder Grünen-Chef abgelöste Dr. Günter Herweg künftig verstärkt auf sein Amt als Fraktionsvorsitzender im Stadtrat konzentrieren, in dem kürzlich bestätigt wurde.