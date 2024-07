Langenfeld Orange days - ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen Gemeinsame Mahnwache gegen Femizid geplant

Der gemeinsame Kampf gegen Gewalt an Frauen und die diesjährigen Orange Days standen im Mittelpunkt der Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Mettmann in der Stadtbibliothek Hilden. Seit 1991 machen die Vereinten Nationen mit der UN-Kampagne „Orange the World“ auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Seitdem wird weltweit mit der Farbe Orange ein Zeichen für eine Zukunft in Freiheit und ohne Gewalt gegen Frauen gesetzt. Die Teilnehmerinnen beschlossen einstimmig, am Montag, 25. November, 17 Uhr eine Mahnwache gegen Femizide vor dem Kreishaus in Mettmann abzuhalten.