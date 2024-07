Langenfeld Kommunalpolitik BGL-Frauen machen mobil

Frauen sind zumindest in der Ratsfraktion der Bürgergemeinschaft Langenfeld (BGL) deutlich unterrepräsentiert, nur eine Frau nimmt unter dem Dutzend einen Sitz ein. Sogar in der traditionell eher konservativen CDU liegt der Frauen-Anteil bei immerhin 23 Prozent. Jetzt haben sich zehn Frauen aus der Wählergemeinschaft zusammengetan, die sich mehr in die Kommunalpolitik einbringen wollen. „Wir haben uns in den letzten Monaten zusammengefunden, jetzt wollen wir uns organisieren und gucken, was wir erreichen können“, sagt Susanne Freitag, die bereits als sachkundige Bürgerin für die Themen Schule und Kultur in der Fraktion mitwirkt.