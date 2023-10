Interview Gudrun Kraft „Die Feuerwehr muss weiblicher werden“

Kraft Ein großer Bereich ist die oben bereits geschilderte paritätische Besetzung von freiwerdenden Stellen in der Verwaltung. Obwohl es zunächst „nur“ verwaltungsintern wirkt, sind doch auch die Bürgerinnen und Bürger betroffen, wenn sie in der Kita nach männlichen Vorbildern für die Kinder suchen oder wenn eine Rettungssanitäterin oder eine Feuerwehrfrau bei einem Notfall helfend tätig werden kann. Auch die gute Vernetzung von Frauen untereinander ist mir ein Anliegen. Erste Möglichkeiten bieten hier die monatlichen Formate des Café feminin, die Kinoveranstaltungen für Frauen und die Mitarbeit in anderen Netzwerken. Auch interne Formate um Kolleginnen und Kollegen in Elternzeit oder Beurlaubung anzusprechen habe ich bereits initiiert, damit der Kontakt zum Haus erhalten bleibt und der Wiedereinstieg in den Dienst fließend verläuft.Der Bereich von Gewalt gegen Frauen ist aktuell ein Thema, da wir ja im November den internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen begehen. Gewalt gegen Frauen ist krisenbedingt wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ! Gewalt ist aber auch durchgängig Thema in der Gleichstellungsarbeit. Hier werden im Bedarfsfall Kontakte geknüpft und Hilfen angeboten.