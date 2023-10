Karneval 2024 Die ersten Jecken steigen in der Bütt

Von Isabel Klaas

Es ist zwar noch nicht einmal richtig goldener Oktober, aber es ist eindeutig schon Vorkarnevalszeit. Der Vorstellnachmittag der Spiess-Ratzen in der Richrather Schützenhalle ließ keinen Zweifel daran aufkommen: die Narrenzeit steht vor der Tür. Und zwar dicht davor. Und wer seinem Publikum was bieten will, sollte jetzt schon die Auswahl treffen. Tanzcorps, Bands und Wortkünstler zeigten auf Einladung des Karnevalsvereins Spiess-Ratzen, was sie in diesem Jahr auf die Bühne bringen und warum man sie engagieren soll.