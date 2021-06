Tanzturnier : Sweethearts starten bei Ballettwettbewerb

Langenfeld Dancing Sweethearts fahren nach München zum Deutschen Ballettwettbewerb. Dort wollen sich die 17 Tänzerinnen und zwei Tänzer für den World Dance Contest 2022 qualifizieren.

(elm) 17 Tänzerinnen und zwei Tänzer der Langenfelder Showtanz Formation Dancing Sweethearts starten am nächsten Wochenende, vom 18. bis 20. Juni, in München beim Deutschen Ballettwettbewerb. Nach der langen Coronapause freuten sich alle Tänzer über alle Maßen und könnten es kaum noch erwarten, nach München zu reisen um endlich wieder auf der Bühne zu stehen, teilt Vorstandsmitgleid Jürgen Dragon mit. Ausgetragen wird dieser Wettbewerb auf der Seebühne im Westpark in München. Besonders aufgeregt sei die Gruppe der mini Sweethearts (ab 6 Jahren), von denen einige zum ersten Mal bei einem großen Turnier auftreten. Trotz der Einschränkungen wurde unter Einhaltung der Hygienevorschriften fleißig unter freiem Himmel auf dem Rasen Akrobatiktanz und Ballett für das Turnier in München trainiert. Die Kinder und Jugendlichen werden von ihrer Trainerin Susanne Guss (Diplom Ballettpädagogin) begleitet.