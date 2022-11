Theater in Langenfeld : Die Blinklichter steigen hoch in den Olymp

Langenfeld Wie in einer guten Familie zoffen auch die griechischen Götter. Premiere des neuen Blinklichter-Stücks ist am Mittwoch, 30. November.

Mit ihrem neuen Stück „Zoff im Olymp“ ist die Theatergruppe Blinklichter auf der Zielgeraden. In knapp drei Wochen will die Truppe ihr Stück präsentieren. Das teilt Regisseurin Elisabeth Schafheutle mit. „Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Selbst am Wochenende legen die ehrenamtlich mitwirkenden Eltern und Vereinsmitglieder Extraschichten ein, damit bei der Premiere Bühnen- und Kostümbild im Scheinwerferlicht glänzen“, berichtet sie. Die Premiere ist für Mittwoch, 30. November, geplant.

Während die Bühnenbautruppe um Wolfgang Ey am Olymp, dem Hades und dem Orakel von Delphi feilt, nähen Susanne Halbach und ihr Team für 46 Kinder und Jugendliche insgesamt 60 Kostüme. Dieses Jahr stehen zwölf Kinder zum ersten Mal auf der Bühne, die Demeters göttlichen Blumengarten spielen. Dafür werden die zehn- bis zwölfjährigen Kinder von Susanne Halbach und ihrem Team in wunderschöne Blumen verwandelt.

Seit Wochen arbeitet die Kostümwerkstatt an Blüten und Blättern. Denn im Verlauf der Geschichte müssen die blühenden Pflanzen eine traurige Geschichte durchlaufen, bis es am Ende natürlich zum Happy End kommt. „Jedes Jahr eine neue schöne Herausforderung“, sagt die Gewandmeisterin Susanne Halbach. An verschiedenen Theatern in Deutschland hat sie schon Bühnenkünstler ausgestattet. Aber bei den Blinklichtern steht sie jedes Jahr vor ganz besonderen Herausforderungen, die ihren Job spannend und alles andere als langweilig machen. „In 17 Jahren habe ich für die Blinklichter die unterschiedlichsten Tierkostüme genäht, aber dieses Jahr toppe ich mich mit dem Zerberus-Kostüm noch mal selbst“, sagt die Wahl-Langenfelderin. „Drei Jugendliche in den dreiköpfigen Höllenwachhund zu verwandeln, hat mich schon einige Nächte Grübeln gekostet, aber ich glaube, die Lösung ist wirklich sehr lustig und für unser Publikum ganz und gar nicht gruselig anzuschauen.“