Langenfeld Ausstellung : Opulente Schönheiten aus der Natur

Langenfeld Der Maler Lars Reiffers zeigt Blüten und Stillleben von besonderer Tiefe. Zu sehen sind seine Arbeiten in der Wasserburg Haus Graven. Bei ihm ersetzt die Kamera den Skizzenblock. Seine Motive projiziert er auf Leinwand und entwickelt sie dann eigenständig weiter.

Von Isabel Klaas

Um in bewegten Zeiten innere Einkehr zu halten, bedarf es mitunter besonderer Anlässe. Ein solcher könnte die Ausstellung von Lars Reiffers in der Wasserburg Haus Graven sein. Am Sonntag wurde sie eröffnet und ist noch bis 1. November samstags, sonntags und an Feiertagen kostenlos zu sehen. Auf den ersten Blick wirken die opulenten Chrysanthemen und die verblühenden üppigen gefüllten Rosen wie die Werke Alter Meister, ein bisschen aus der Zeit gefallen, fast zu ästhetisch, um modern zu sein. Doch wie Kuratorin Petra Hoffmann in ihrer Eröffnungsrede das Publikum richtig aufforderte: „Die Arbeiten von Lars Reiffers erfasst man nicht im Vorübergehen. Man muss in die Mikrostruktur eindringen.“ Und dann erkennt man auch genau das Moderne an den faszinierenden Ölgemälden, den Pinselstrich, die Vielfältigkeit der Farben, die den Bildern etwas fotografisch Genaues geben.