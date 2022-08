Lieferservice Picnic : Das kaufen die Langenfelder im Sommer

Am Winkelsweg in Langenfeld hat Picnic ein Logistikzentrum eingerichtet. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Lieferdienst Picnic mit Logistikzentrum in Langenfeld verrät, was oft in den Warenkorb kommt. Eigenmarken sind zunehmend gefragter.

(feli) Was die Langenfelder diesen Sommer besonders gerne kaufen, zeigt eine Auswertung des Online-Supermarkts Picnic. Verglichen wurden die Einkäufe der Langenfelder während der Sommerferien 2021 und 2022.

Die teuren Marken kaufte man gestern. In 97 Prozent der Warenkörbe landete mindestens ein Eigenmarke-Produkt. Besonders bei Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln, Butter oder Nudeln wurde das teure Markenprodukt gegen die günstigere Variante ausgetauscht.

Mit der anhaltenden Hitzewelle ging ein Anstieg des Wasserbedarfs einher. In den ersten beiden Augustwochen kauften die Langenfelder 48 Prozent mehr Wasserflaschen als im Vorjahreszeitraum. Nie wurde in Langenfeld so viel Wasser gekauft.

Weiter wurde dieses Jahr mehr gegrillt als in den Sommerferien davor. Picnic lieferte zwölf Prozent mehr Grillwürstchen, sieben Prozent mehr Grillgemüse und fünf Prozent mehr Grillkäse an die Kunden. Nur auf Grillsteaks haben dieses Jahr mehr Langenfelder verzichtet. Dieses wurde acht Prozent weniger gekauft als im Jahr zuvor.

Eis, Obst und Snacks dürfen bei den Langenfeldern auch nicht fehlen. Das beliebteste Eis ist dieses Jahr das Wassereis. Auf Platz zwei und drei folgen Sandwich-Eis und Eiskonfekt. Der Spitzenreiter beim Obst ist mit Abstand die Banane. Platz zwei und drei belegen Erdbeeren und Äpfel. Die beliebtesten Snacks der Langenfelder sind Fruchtgummis, Chips und Alpenmilch-Tafelschokolade.

Die Kunden bestellen einfach per App ihren Lebensmitteleinkauf. Den Einkauf liefern dann die Picnic-Runner kostenlos und 100 Prozent elektrisch direkt vor die Haustür. Der Trend geht immer weiter hin zum digitalen Einkauf. Dies bestätigt eine Studie des Marktforschungsinstituts GfK. Die Studie ergab, dass 2030 17 Prozent des Lebensmittelumsatzes in Deutschland im Internet erzielt werden könne.

Seit 2019 beliefern die 45 Picnic-Elektro-Vans in Langenfeld 21.000 mit frischen Lebensmitteln. Auf der Warteliste stehen derzeit weitere 240 Haushalte. „Um noch mehr Haushalte beliefern zu können, stellen wir derzeit weitere Mitarbeiter:innen in Langenfeld ein”, sagt Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic Deutschland.

Im März letzten Jahres zog ein neues Picnic Auslieferungs-Center am Winkelsweg in Langenfeld ein. Das Center umfasst 16.500 Quadratmeter. Die dort gelagerten Lebensmittel werden von Langenfeld aus an neun weitere Städte in NRW geliefert. Dazu gehören Düsseldorf, Erkrath, Hilden, Kaarst, Leverkusen, Meerbusch, Monheim, Neuss und Solingen.