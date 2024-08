In Langenfeld Die Angebote für die beiden letzten Ferienwochen

Ab Montag, 5. August, bietet die Evangelische Jugend Langenfeld ein Musicalprojekt für Sieben- bis 14-Jährige in Immigrath an. Fünf Tage lang wird von 10 bis 16 Uhr gesungen, gespielt und geprobt. Auch eine Frühbetreuung ab 8 Uhr wird angeboten. Im Laufe der Woche werden die Kinder und Jugendlichen zu Künstlern, Musikern und Schauspielern und können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Am Ende kommt dabei ein vollständiges Musical zusammen, bei dem die Teilnehmer verschiedenste Rollen einnehmen. Der Abschluss findet am Samstag, 10. August,. um 15 Uhr in der Erlöserkirche statt und das Musical wird aufgeführt. Die Kosten für das fünftägige Programm betragen 60 Euro für alle die aus Langenfeld kommen. Für Kinder von außerhalb Langenfelds kostet die Teilnahme 78 Euro. Es sind noch ein paar Plätze frei. Mehr Informationen auch zur Anmeldung gibt es unter www.kirche-langenfeld.de