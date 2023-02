Gleichstellungsbeauftragte in Langenfeld Diana Skrotzki geht nach 20 Jahren in Ruhestand

Diana Skrotzki hat Netzwerke gegründet, Vorträge organisiert, gegen Gewalt an Frauen gekämpft, Frauenfilme gezeigt und sich dafür eingesetzt, dass die Beleuchtung in der Stadt vor allem in dunklen Ecken besser wird. Sie ist seit 20 Jahren Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Langenfeld. Am Montag wird sie sich offiziell in den Ruhestand verabschieden. Sie ist 60 Jahre alt.