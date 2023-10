St. Josef in Langenfeld Dialog und Stahlkunst im Ankerplatz

(og) Beim nächsten „Dialog am Ankerplatz“ an der Solinger Straße wird Schwester Philippa Rath zu Gast sein. Die Benediktinerin ist in der Katholischen Kirche keine Unbekannte. Mit ihren Büchern „Weil Gott es so will“ und „Frauen ins Amt“ setzt sie sich für die Gleichstellung und die Weihe von Frauen in der katholischen Kirche ein und ist überzeugt, dass sie selbst dies noch erleben wird. „Nicht das Geschlecht ist das Entscheidende, sondern das Menschsein“, sagt sie. Schließlich sei Gott – wie es im Credo heißt – Mensch geworden und nicht Mann. Am Mittwoch, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr nimmt sie im Gespräch Stellung zu ihren Büchern und steht für Fragen der Zuhörer und Zuhörerinnen zur Verfügung . Der Eintritt ist frei. Vor und nach dem Dialog besteht die Möglichkeit zum informellen Austausch der Teilnehmer untereinander bei kleinen Snacks und Getränken.