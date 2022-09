Vorträge und Diskussion : Dialog im Ankerplatz zum Ukraine-Krieg

Die Diskussion findet im Ankerplatz statt. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Das Forum „Offen reden - Dialog am Ankerplatz“ findet am Mittwoch, 28. September, ab 19.15 Uhr zum zweiten Mal statt. Dieses Mal geht es um das Thema: „Frieden schaffen - ohne Waffen? (Christlicher) Pazifismus in Zeiten des Ukraine-Krieges“.

Gäste an diesem Abend sind die evangelische Pfarrerin Annegret Duffe aus Langenfeld-Reusrath, Dr. Ursula Paulus, Sprecherin der Friedensorganisation Pax-Christi im Erzbistum Köln, und Militärpfarrer Peter Bellinghausen aus Köln. Bei den meisten Menschen bestehe Zustimmung, dass die Ukraine ein Recht habe, sich zu verteidigen und deshalb auch von Deutschland mit Waffenlieferungen unterstützt werden solle. Dennoch gebe es berechtigte Fragen und Ängste, so die Veranstalter. Gerade in Zeiten, in denen sich gegensätzliche Meinungen mehr und mehr verhärteten, möchte der Pfarrgemeinderat der Kirchengemeinde mit diesem Forum einen Raum schaffen, in dem Fragen nachgegangen werden kann. Hierbei soll eine wertschätzende Kommunikation im Vordergrund stehen: Miteinander reden, nicht gegeneinander - zuhören können und nicht um jeden Preis Recht haben wollen. Diese Haltungen sollen zu einem gelingenden Austausch beitragen, gerade auch bei diesem brisanten Thema. Die Veranstaltung beginnt um 19.15 Uhr mit einem Begrüßungsgetränk. Um 19.30 Uhr startet die Diskussion.

(pc)