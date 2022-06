Manni-Jung-Halle hat noch Renovierungsbedarf : Deutsche Jugendmeisterschaften im Juni

Antonio Perez ist Geschäftsführer der Sportkegler Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Sportkegler Langenfeld (SKL) feiern 60-jähriges Bestehen. Das marode Dach der Halle, die Eigentum des Vereins ist, konnte kürzlich umfassend saniert werden.

Die Geräuschkulisse auf den Kegelbahnen irritiert zunächst. Anders, als in mancher Kneipe, sind bei den Sportkeglern Langenfeld (SKL) keine Trinklieder in alkoholisierter Stimmung, in der oftmals das Kegeln eher einem „Ruhige-Kugel-schieben“ gleicht, zu hören. Vielmehr dominiert das Rollen der Kugeln über die modernen Scherenbahnen mit Kunststoffbelag, die an ein leises, jedoch drohendes Donnergrollen erinnern, dem dann eine kurze trockene Explosion, wenn die Kegel, oftmals sind es alle Neune, förmlich auseinander gesprengt werden, folgt.

In der Halle am Eingang zum Freizeitpark Langfort haben die Sportkegler Langenfeld (SKL) ihr Trainingsdomizil. „Unter dem falschen Image des „Trinksports“ haben wir seit Jahrzehnten zu leiden, dabei ist Kegeln ein faszinierender Sport, bei dem Fitness, Konzentration, Talent, Teamgeist und auch Glück zusammenkommen müssen“, sagt Antonio Perez, Geschäftsführer der SKL, die in diesem Jahr ihr 60jähriges Bestehen feiern können.

Info Gäste können freitags mitkegeln Schnuppern Freitags haben Gastkegler die Möglichkeit sich auszuprobieren. Wer zunächst einmal zusehen möchte, kann bei den Spielen zur Deutschen Jugendmeisterschaften dabei sein, Eintritt: drei Euro. Beitrag Der jährliche Mitgliedsbeitrag beläuft sich für Jugendliche auf 30 Euro, Erwachsene zahlen 84 Euro. Infos gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.sk-langenfeld.de

Ein Geburtstagsgeschenk hat es bereits gegeben, denn kurz vor dem Start der Langenfelder Stadtmeisterschaften, die vom 31. Mai bis 4. Juni stattfanden, sowie den Deutschen Jugendmeisterschaften, die vom 16. bis 19. Juni ausgetragen werden, konnte das marode Dach der Halle, die Eigentum des Vereins ist, umfassend saniert werden. „Diese Aufgabe konnten wir nur mit Hilfe eines Landes-Zuschusses in Höhe von 30.000 Euro aus dem NRW-Projekt „Moderne Sportstätte 2022“ sowie einem städtischen Zuschuss von 10.000 Euro stemmen. Aus der Vereinskasse kamen dann noch 1500 Euro hinzu“, berichtet Anna Röhrig, Vorsitzende des knapp 80 Mitglieder zählenden Vereins.

Der muss jedoch noch weitere „Baustellen“ – ganz oben steht der elektronisch gesteuerte Mechanismus, der die Kegel immer wieder aufstellt – angehen. „Gerade ist ein Defekt auf einer Bahn repariert worden, und jetzt hoffen wir, dass alle anderen durchhalten, denn die Austragung einer Meisterschaft ist immer auch mit einer gewissen Verpflichtung und einem gewissen Renommee verbunden“, sagt Perez.