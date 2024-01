Verbraucherzentrale Langenfeld Deutliche Preiserhöhung beim Heizstrom für E.ON-Kunden

Auch für die Nutzung der Vergleichsportale hat die Verbraucherzentrale Tipps: So sei es wichtig, die Filter-Einstellungen zu verändern. Möglichst solle der Filter „direkte Wechselmöglichkeit über das Portal“ ausgestellt werden, um die Anzahl der angezeigten Tarife zu erhöhen. „Da die Auswahl an Heizstromtarifen kleiner ist als bei Haushaltsstrom, empfehlen wir, eine längere Vertragslaufzeit von bis zu 24 Monaten bei den Filtereinstellungen zunächst zuzulassen“, erläutert Nawe. „Grundsätzlich ist aber eine kürzere Laufzeit von nur zwölf Monaten empfehlenswert.“ Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Langenfeld bietet zum Anbieterwechsel persönliche Beratung an. Mehr Infos unter 02173 8492501 oder per E-Mail an langenfeld-termin@verbraucherzentrale.nrw