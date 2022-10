Serie Unsere Bäche : Der Viehbach überwindet viele Höhenmeter

Der Viebach am Garather Schloss. Foto: BRW

Langenfeld Er entspringt in Solingen, fließt in den Rhein und wurde über die Jahrzehnte in ein Korsett gezwängt. Nun soll er langsam wieder in einen naturnahen Zustand versetzt werden.