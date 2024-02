Bodenleitsystem in Langenfeld Stromkasten entfernt – Die Leitlinie ist wieder frei

An der Solinger Straße in der Nähe der Stadtgalerie war das in den letzten Wochen nicht gegeben. Ein Stromkasten hatte den Leitstreifen einfach unterbrochen. Auf Rückfrage hatte die Stadt bereits mitgeteilt, dass es sich dabei lediglich um ein Provisorium handelt. Inzwischen wurde der Stromkasten abgebaut und der Leitstreifen ist wieder frei. Menschen mit einer Sehbehinderung können sich in diesem Bereich also wieder frei bewegen – Ohne Sorge vor einem Hindernis.