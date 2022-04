Langenfeld Workshop zum Thema Vielfalt : Kinderhauskids schreiben Song zum Thema „Vielfalt“

Langenfeld Unter der Leitung von Workshopleiter Holger Steinmann haben Teilnehmer des Hip-Hop/Rap-Musikworkshops im Kinderhaus Langenfeld ein eigenes Lied zum Thema „Vielfalt“ aufgenommen.

(elm) Unter dem Motto „Vielfalt“ haben die Teilnehmer des Hip-Hop/Rap-Musikworkshops im Kinderhaus Langenfeld ein eigenes Lied aufgenommen. Gemeinsam mit Workshopleiter Holger Steinmann sammelten die Kinder in einem regen Austausch Ideen zum Thema und trugen zusammen, was Vielfalt für sie in ihrer Lebenswirklichkeit bedeutet. Der Workshop war darauf ausgerichtet, die von den Kindern kommenden Impulse in eine passende Form zu bringen. Aus diesen Inhalten und Ideen ist später der Song „Ich, Du, Wir“ entstanden. Bürgermeister Frank Schneider war so begeistert, dass das Lied nun schon seit einigen Wochen in der Telefon-Warteschleife des Rathauses zu hören ist.