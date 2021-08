Ehrenamt : Der SkF sucht engagierte Ehrenamtliche

Langenfeld Auch der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) braucht Unterstützung, sagt die Koordinatorin. Während der Pandemie haben sich viele Helfer zurückgezogen oder anderweitig orientiert.

Kontakt Wer sich für ein Ehrenamt beim SkF Langenfeld interessiert, kann sich bei Heike Leymann unter Telefon 02173/39476-55 oder per E-Mail an ehrenamt@skf-langenfeld.de melden.

Leymann Es ist so, dass viele unserer Angebote über Monate nicht stattfinden konnten. ProDonna war von Dezember bis Mai geschlossen. Das Café Immi ebenfalls. Dazu kamen die Kontaktbeschränkungen. In diesen Monaten hat sich vieles verändert, auch für die Ehrenamtlichen. Manche haben sich in dieser Zeit neu orientiert. Bei anderen hat sich die familiäre Situation geändert. Der Partner ist erkrankt. Deshalb kommen manche der Ehrenamtlichen nicht mehr zurück. Ein paar befinden sich noch im Wartestand, sie möchten ihre Impfung abwarten. Dazu kommt, dass wir gerade auch einen akuten Bedarf haben. Es ist Urlaubszeit und viele sind verreist.