Radwege nach Hilden : Der Radweg nach Hilden ist gefährlich

Radler auf den Wegen zwischen Langenfeld und Hilden: Martin Mönikes und Matthias Brauckhage (v.l.), hier an der Hildener Straße, kurz vor der Tierpension. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Der Bahnübergang an der Kaiserstraße in Richrath ist Spitzenreiter in der Radler-Mängel-Liste. Auch alternative Routen für Radler sind überwiegend holprig.