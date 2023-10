Stadtarchiv Langenfeld Der neue Stadtarchivar: „Wissen zu sichern, ist meine Obsession“

(og) Florian Ulff ist 33, hat an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität seinen Magister in Geschichte gemacht und ist seit dem 1. August „der Neue“ im Langenfelder Stadtarchiv . Er hat die Nachfolge von Marco Klatt angetreten, der viele Jahre als Archivar bei der Stadt Langenfeld beschäftig war und nun in seine Heimat zurückkehrt.