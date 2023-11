Spiess-Ratzen Langenfeld Der neue Hoppeditz erwacht im Herzhäuschen

(og) Der Hoppeditz ist jetzt auch in Richrath erwacht. Genauer gesagt in der Schützenhalle an der Kaiserstraße. Ein bisschen spät? Mitnichten. „Wir erwecken unseren Hoppeditz erst nach dem 11.11. zum Leben, dann, wenn das Prinzenpaar der Stadt proklamiert ist“, erläutert Brigitte Christmann, Geschäftsführerin der KG Spiess-Ratzen 1952.