Langenfeld investiert 1,7 Millionen Euro : Paulus-Schüler lieben den bunten Anbau

Langenfeld Seit Anfang des Jahres nutzen die Grundschüler der Paulus-Schule bereits ihre neue Mensa und Betreuungsräume. Durch die Corona-Pandemie war die Einweihung vertagt worden.

Ein neuer Anbau ziert die Paulus-Grundschule in der Treibstraße. Die dezente hölzerne Fassade wird von einem hervorstehenden orange-roten Fensterrahmen abgerundet. Der neue moderne Komplex passt sich perfekt den gelblichen Farben der Schule an. Das 1,7 Millionen Euro teure Projekt wurde nun offiziell von Bürgermeister Frank Schneider an die Schule übergeben. Genutzt wurde es jedoch schon seit dem Jahreswechsel.

Schulleiterin Rosemarie Van Laack ist sichtlich erfreut über die neuen Räumlichkeiten: „Wir alle sind begeistert von dem neuen Gebäude, auch die Kinder. Ich möchte jedem einzelnen dafür danken, der an dem Projekt beteiligt war“. Auch Frank Schneider äußert sich zufrieden: „Die Anschließung des Neubaus an die Schule ist gut gelungen. Die bunten Farben sind ein passendes Merkmal für die Schuleinrichtung“.

Laut Fachbereichsleiter für Jugend, Schule und Sport, Ulrich Moenen werde die Stadt Langenfeld als Schulträgerin auch in den nächsten Jahren weiter in die Betreuung der Grundschüler investieren. Auch, um den für das Jahr 2025 angekündigten Rechtsspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Grundschulalter nachzukommen.

Die hellen knalligen Grün- und Gelbtöne der Böden korrespondieren mit geometrischer dreidimensionaler Kunst in Form von bunten Würfeln, Kugeln oder Pyramiden an den Wänden im Treppenhaus und Foyer. Das gesamte neue Gebäude lädt zum Lernen am Vormittag und zum Spielen am Nachmittag ein. Die Leiterin der Offenen-Ganztags-Schule (OGS), Mariola Sikora, bezeichnet die Schule als „großen Multifunktionsraum“.