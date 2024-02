Primeln aus Langenfeld Der Lionsclub macht Langenfeld bunter

In Corona-Zeiten entwickelte der Club notgedrungen die Möglichkeit, mit Click & Collect den Garten zu verschönern. Das bequeme Verfahren war so erfolgreich, dass es seitdem parallel zu den mit Clubmitgliedern besetzten Verkaufsständen angeboten wird. Auch 2024 können Firmen und andere Großabnehmer die Blumen per E-Mail oder Telefon bestellen. Zum einen, um das eigene Firmengelände aufzuhübschen, oder um Primeln für öffentliche Flächen zu kaufen, die von Mitarbeitern des Betriebshofs zur richtigen Zeit in die Beete gepflanzt werden“, so Koordinator Felix Fehlau. In den letzten Jahren erfreuten die bunten Flächen die nach Langenfeld einreisenden Autofahrer am Leinfelder-Schwaadlappen-Kreisverkehr an der Hardt.