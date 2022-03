Langenfeld Kirchenmusik : Orgelmusik mal anders präsentiert

Er hat eine Orgelwoche an drei Kirchen organisiert, um das Instrument aus seinem Nischendasein zu holen: Kirchenmusiker Matthias Krella. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Kantor Matthias Krella hat vom 13. bis 20. März ein Orgelfestival mit hochrangigen Künstlern in drei Langenfelder Kirchen organisiert. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird aber gebeten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isabel Klaas

Von Isabel Klaas

Die Orgel ist nicht nur zur Begleitung von Gottesdiensten da. „Die Orgel kann sehr viel: Barock, Romantik, Moderne“, sagt Matthias Krella, Kantor an der katholischen Gemeinde St. Josef und Martin. Einen kleinen Überblick über die Vielseitigkeit des Instruments will er mit den zweiten internationalen Orgeltagen von 13. bis 20. März geben.

Vor zwei Jahre habe ein erster Versuch in diese Richtung eine sehr gute Resonanz gehabt, sagt er. Und deshalb lädt Krella jetzt zu spontanen kostenfreien Konzerten in die Kirchen St. Josef, St. Barbara und St. Marin ein. Highlight ist die Aufführung am 13. März um 16.30 Uhr in St. Josef mit Panflötenbegleitung. „Das wird sehr interessant“, verspricht er. Die Musiker kommen aus Rotterdam – Gerlinde van den Berg (Panflöte) und Recklinghausen – Thorsten Maus (Orgel). „Ich habe den Musikern bewusst keinerlei Fesseln angelegt“, sagt Krella. „Sie haben ihre Stücke selbst ausgesucht.“ Händel und Mozart, Debussy und Bartok, Bach und Rachmaninoff erwarten die Besucher an St. Josef am 13. März.

Info Krella hat viele Meisterkurse besucht Matthias Krella studierte an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf Katholische Kirchenmusik. Seit 1994 ist er Kantor in Langenfeld. Neben der Tätigkeit als Organist leitet Matthias Krella unterschiedliche Chorgruppen. Mit seinen Kinder- und Jugendchören konnte er schon zahlreiche Kindermusicals zur Aufführung bringen. Matthias Krella hat an Orgelmeisterkursen bei Peter Planyawsky, Michael Radulescu, Daniel Roth und Thierry Mechler, sowie an Chorleitungsmeisterkursen bei Prof. Ericson, Prof. Wippermann, Prof. Schuhenn und Prof. Schäfer teilgenommen. Seine Konzerte führen ihn heute als Pianist und Organist, solistisch oder im Ensemble durch Deutschland, Frankreich, Dänemark, Schweden, Polen, Ibiza, Ungarn und Libanon.

Das von ihm initiierte Orgel-Konzert dauert etwa eine Stunde und kann ohne Anmeldung mit G2-Ausweis besucht werden. „Wir nehmen keinen Eintritt, sind aber natürlich für Spenden dankbar“, sagt Krella und verweist auf die Kosten von Transfer und Unterbringung der Musiker.

Ein weiteres Konzert gibt es am Donnerstag, 17. März, an St. Barbara an der Trompeter Straße. Dort wird ab 19.30 Uhr Professor Daniel Zaretsky aus St. Petersburg die Orgel spielen. Bach-Fugen, aber auch Dubois und Vierne stehen auf dem Programm. Am 20. März um 16.30 Uhr spielt Sarah Kim aus Paris die Orgel an St. Martin in Richrath. Zu hören sind Buxtehude, Mendelsohn, Hindemith, Bach und Prokofiev. In allen Kirchen, in denen die Orgel vom Zuschauer nicht zu sehen ist, wird das Spiel auf eine Großleinwand übertragen. Das ist an St. Barbara und St. Martin der Fall. „Unser Anliegen ist es, die Orgel bekannter zu machen aus der Ecke der Nischenmusik herauszuholen“, sagt Krella.

Die Interpreten habe er zum Teil selbst gehört oder er hat sich wegen einer Empfehlung von Musiker-Kollegen angeworben. Die Musiker treten alle international auf und sind hoch qualifiziert. Zaretsky beispielsweise gewann 1991 den 1. Preis im Nationalen Orgelwettbewerb der UdSSR, ferner den 3. Preis beim internationalen Wettbewerb in Speyer und bekam 1990 ein Ehrendiplom (als Finalist) beim internationalen Wettbewerb in Italien und 1993 in Finnland. Thorsten Maus ist seit 2004 Regionalkantor an der Propsteikirche St. Peter in Recklinghausen, verbunden mit einer Unterrichtstätigkeit in der C-Ausbildung im Bistum Münster. Außerdem ist die Improvisation zu Stummfilmen für Maus eine willkommene Abwechslung geworden.

Da die Panflöte aus Rumänien

stammt, hat die junge holländische Flötistin Gerlinda van den Berg sich intensiv mit der rumänischen Musik befasst. So studierte sie unter anderem bei dem rumänischen Virtuosen Nicolae Pirvu. Heute vertieft Gerlinda vor allem die klassischen Spieltechniken auf der Panflöte, wobei sie Mathijs Koene coacht, der als Panflöten-Dozent am Amsterdamer Konservatorium tätig ist.