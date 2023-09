Langenfeld Industrieverein M&M Blechtechnik: Sechs Wochen zwischen Auftrag und Ausführung

Einmal mehr erlangten die Mitglieder des Industrievereins beim Besuch der Firma M&M Blechtechnik einen vertieften Einblick in ein lokales Unternehmen. Nur wenige wussten bisher, dass dort am Max-Planck-Ring teilweise auch für überregional bekannte Firmen Dinge produziert werden, die uns im Alltag begegnen. Ob Verkehrszeichen, Bestandteile von Getränkezapfanlagen, Lampenschirme oder Martinshörner auf den Rettungswagen, mehr als 75.000 verschiedene Produkte werden in meist zwei Schichten gefertigt. Das mittelständische Familienunternehmen beschäftigt auf rund 2.500 Quadratmetern rund 65 Mitarbeiter. In seiner Einführung berichtete Geschäftsführer und Inhaber Stephan Mühlhoff von der Entstehung der Firma in einer Solinger Doppelgarage und dem kontinuierlichen Wachstum. Der Solinger lobte die Hilfbereitschaft der Langenfelder, die er bei der Realisierung seiner Ausbaupläne erlebt habe. Zuletzt hat die Firma eine Lagerhalle errichtet, in der beim Stammtisch auch ausreichend Platz für die rund 80 Besucher war.