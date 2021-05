Volkshochschule Langenfeld : Bildvortrag über Irland als „Fenster zur Vorzeit Europas“

Gemeinsam mit dem Reiseführer und Historiker Alexander Nölp tauchen die Teilnehmer des digitalen Bildvortrags „Irland − Fenster in die Vorzeit Europas“ in die Landschaft und Geschichte der grünen Insel ein. Foto: VHS Langenfeld

Langenfeld In einem Online-Vortrag bei der Volkshochschule Langenfeld können Reiselustige am Donnerstag zumindest gedanklich auf die grüne Insel reisen.

(elm) Das Fernweh ist groß in Zeiten der Pandemie. Bei der Volkshochschule Langenfeld können Reiselustige am Donnerstag, 20. Mai, um 18.30 Uhr zumindest gedanklich in die Ferne schweifen: Gemeinsam mit dem Reiseführer und Historiker Alexander Nölp tauchen die Teilnehmer des digitalen Bildvortrags „Irland − Fenster in die Vorzeit Europas“ in die Landschaft und Geschichte der grünen Insel ein.