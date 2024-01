Langenfelds City Der Handel wandelt sich

Ein prominenter Leerstand in der Langenfelder Stadtgalerie ist geschlossen. Nachdem die Inhaber von Shoes&More vor gut einem Jahr ihr Geschäft aufgegeben haben, ist nun eine „alte Bekannte“ in das Ladenlokal im Zentrum der Galerie gezogen. Maria Chrzarnowski, die bis Ende September ihre Boutique Maria Vikuna an der Hauptstraße betrieben hat, ist nun dort eingezogen. „Das ist eine tolle Lage“, freut sich die 70-Jährige mit Faible für natürliche Stoffe. Mitten in der Stadtgalerie bietet sie nun Kleidung von Bogner, Louis und Mia sowie Von&Zu an. Naturalmente und Dunque ergänzen das Sortimient, das geblieben ist. Auch ihre Einrichtung hat Chrzanowski in großen Teilen aus den alten Räumen mitgebracht. Stamm- und Neukunden werden also dort die gewohnte Qualität finden.