Feuerwehrhaus Nord-Langenfeld Grundstein für das Feuerwehrhaus ist gelegt

Es braucht schon eine Menge handwerkliches Geschick, um die Zeitkapsel ordentlich zu verschließen. Die blanke, glänzende Metallröhre soll schließlich der Zeit trotzen und ihren Inhalt vor allen äußeren Einflüssen schützen. Holger Haritz, Zugführer des Löschzuges 2, hat da schon alle Hände voll zu tun. Damit die Zeitkapsel strahlend bleibt, wird sie nur mit weißen Stoffhandschuhen angefasst. Der Deckel kommt drauf, die Muttern werden auf die Schrauben gedreht, eine Halterung wird angebracht. Schließlich ist die Zeitkapsel bereit, um in die dafür vorgesehene Öffnung in der Wand des künftigen Treppenhauses platziert zu werden. Auch das große Metallschild liegt parat, auf welchem genau visualisiert wird, was mit dem Bau dieses Feuerwehrhauses Nord für den Löschzug 2 verbunden ist – nämlich die Zusammenlegung des Löschzuges 3 und des Löschzuges 4 zum Löschzug 2.