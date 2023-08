HSV Langenfled Der DFB zu Gast in Langenfeld

Das Training hat den Kindern großen Spaß gemacht. „Besonders toll fand ich das Spiel vier gegen drei“, erzählt der siebenjährige Tim. Für F-Jugend Trainer Erwin Raeth war das Training sehr hilfreich. „Ich fand es gut, das Training mal von außen zu beobachten“, sagt er. Für sich selbst habe er mitgenommen, dass er in einigen Situationen ruhiger bleiben müsse. Auch Co-Trainer Sergej Kruzkov fällt eine positive Veränderung auf. „Heute sind mehr Kinder als sonst gekommen“, ist sein Fazit. Leider ist das Profi-Training in der Praxis nicht so einfach umzusetzen. „Wir haben für die F-Jugend nicht acht kleine Tore, die wir benutzen können“, bedauert Kruzkov.