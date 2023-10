Langenfelder Gesichter Der Pragmatiker

Frank Schneider (60) macht stets einen korrekten Eindruck. Ohne Hemd und Jackett sieht man ihn im Rathaus selten. Das Sommer-Polo ist die Ausnahme. Seine Bürger treffen ihn an vielen Orten in der Stadt. Denn Schneider ist ein echter Langenfelder. Der Christdemokrat ist in Langenfeld geboren, zur Schule gegangen und hat auch seine Ausbildung zum Beamten des gehobenen Dienstes in der Posthornstadt absolviert. Seit 2009 ist der Diplom-Verwaltungswirt Bürgermeister. „Das spricht für sich“, findet sein Wegbegleiter und politischer Mitstreiter Jürgen Brüne, der mit Schneider schon die Grundschule besucht hat und heute vor allem dessen ruhige Art schätzt.. „Frank Schneider lässt sich nicht aus der Ruhe bringen“, so Brüne.