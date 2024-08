Arbeiten am Netz laufen problemlos Der Breitbandausbau in Langenfeld nimmt Fahrt auf

In Zeiten von Home-Office, Videotelefonie, Streaming & Telemedizin wird eine störungsfreie Verbindung mit hoher Bandbreite immer wichtiger. Auch die für viele Menschen interessante Teilnahme am Infoaustausch in den sozialen Medien ist mit leistungsfähiger Technik einfacher. Die Stadtwerke Langenfeld haben – diesen Bedürfnissen folgend – ihre Anstrengungen um den Ausbau des Glasfasernetzes vor Ort in den vergangenen Jahren intensiviert. Inzwischen wurde neben Gas, Strom, Wasser dafür sogar ein eigener Geschäftsbereich geschaffen. Michael Boenisch, der neue Bereichsleiter Breitband, fasst zusammen: „Glasfaser ist klimafreundlicher, da weniger Energie verbraucht wird, und der Anschluss steigert den Wert der eigenen Immobilie.“ Der Glasfaseranschluss sei dazu zukunftssicher, weil die FTTC-Technologie (Kupferkabel) ein Auslaufmodell ist und irgendwann abgeschaltet wird.