Langenfelder Gesichter BOB-Initiator steht nie still

Hans-Dieter Clauser ist seit der Gründung Vorsitzender des Vereins. 2020 wurde er mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Ausschlaggebend für die hohe Auszeichnung war insbesondere der Erfolg der BOB. „Man darf nie still stehen“, sagt Clauser. „Früher gingen die Schüler auf das Unternehmen zu, heute treten die Unternehmen mit den Jugendlichen in Kontakt“, bilanziert Clauser. Jeder müsse etwas tun, um seinen Traumberuf zu befinden.