Kunstverein Langenfeld Wo der Künstler Farbe, Fläche und Form in den Mittelpunkt rückt

Die Ausstellung ist außer an Feiertagen bis zum 16. Juni zu sehen. Die Öffnungszeiten sind dienstags, freitags und samstags von 10 bis 13 Uhr, donnerstags von 15 bis 20 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr. Darüber hinaus gibt es noch ein Begleitprogramm wie etwa ein Vortrag über „100 Jahre Konkrete Kunst“, am Donnerstag, 6. Juni, 19 Uhr, im Kunstverein. Ins Josef Albers Museum, Bottrop, geht es am Sonntag, 9. Juni, (mit Führung). Treffpunkt ist um 12 Uhr am Kunstverein. Eine Exkursion führt vom 2. bis zum 4. August nach Würzburg Museum Kulturspeicher. Dort geht es um „24! Fragen an die konkrete Gegenwart“. Info/Anfragen: Kunstverein Langenfeld, Geschäftsführung, Beate Domdey-Fehlau, Tel.: 0177 4254269 oder Mail an: domdey@kunstverein-langenfeld.de.