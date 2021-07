Fahrten in die Umgebung : Der ADFC bietet sportliche Radtouren an

Der ADFC bietet Touren in die Umgebung an. Foto: ADFC

Langenfeld In vielen Fällen ist auf der Strecke eine Einkehr oder eine Pause geplant. einige Strecken sind bis 50 Kilometer lang. Es werden auch einige Fahrten für Ungeübte durchgeführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Langenfeld hat im Juli neue Touren im Programm. Unter dem Titel „App gefahren“ bieten der ADFC mehrmals im Jahr eine schnelle Feierabendrunde in die nähere Umgebung an. Der nächste Termin ist am Montag, 12. Juli. Gefahren wird in schnellem Tempo auf befestigten Strecken, ohne größere Pausen unterwegs, kurze Trinkpausen werden eingelegt. Die Tourenleitung über Urdenbach, Itter bis zur Theodor-Heuss-Brücke hat Horst Viebahn. Zurück geht es über Oberkassel, die Kniebrücke und den Südpark (50 Kilometer). Treffpunkt ist am Rathausplatz in Monheim um18.30 Uhr.

Eine zügige Nachmittagstour (50 Kilometer) gibt es am Dienstag, 13. Juli mit Christel Rieger. Start ist um 14 Uhr an der Kirche St. Martin in Richrath. Am Mittwoch, 14. Juli, brechen die Radler zum Jaberg auf. Die 30-Kilometer-Strecke hat kaum Steigungen. Treffpunkt ist in Baumberg auf dem Platz vor der Rosen-Apotheke, am Kreisverkehr zwischen Holzweg und Geschwister-Scholl-Straße (Schild: Radlertreff) um 18.30 Uhr. Jürgen Wüsthoff führt die Gruppe.

Für Donnerstag, 15. Juli, lädt der

ADFC zu einer gemütlichen Radtour in Monheim ein. Sie ist für Einsteiger geeignet und geht in die nähere Umgebung.Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Schelmenturm. Die Leitung hat Ute Neumann.

Für alle, die sich größere Radtouren noch nicht zutrauen, bietet der ADFC am 17. Juli eine gemütliche Radtour durch die nähere Umgebung an. Gefahren werden. 25 Kilometer in gemütlichem Tempo, wobei der oder die langsamste das Tempo bestimmt. Ein kurze Einkehr ist geplant. Die Tourenleitung hat Gertraud Krenzke. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Rathaus Langenfeld.

Eine zügige Samstagstour (50 Kilometer) mit mäßigen Steigungen ist für den 17. Juli ins Langenfelder Umfeld vorgesehen. Zwischendurch wird eine Pause eingelegt. Die Tourenleitung hat Hans Kaufmann. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Rathaus Langenfeld.

Am Sonntag, 18. Juli, starten die Radler zu einer Badetour zum Unterbacher See (25 Kilometer). Mit Badesachen, Sonnenschutz, Federballspiel und einem Imbiss sollten die Teilnehmer ausgerüstet sein, wenn sie mit dem ADFC zum Südstrand radeln, Dort kann einige Stunden geschwommen und geplantscht werden . Bei Regenwetter wird das Baden auf einen anderen Sonntag verschoben. .Tourenleitung: Georg Schomberg, Treffpunkt 10 Uhr Rathaus Langenfeld.

(pc)