Demo in Langenfeld Protest gegen die Beschlüsse in Berlin

(og) Gegen den Haushalt und die dafür gefassten Beschlüsse der Bundesregierung wollen Spediteure, Handwerker, Bauern und andere Gewerbetreibende ein Zeichen setzen. „Wir befürchten angesichts der steigenden Kosten für Strom, Gas und Maut ein starke Abwärtsspirale“, sagt Torsten Muntz (in Langenfeld bekannt als DJ Totte und Teil der Benefizgranaten). Er ist Versammlungsleiter und hat die Demonstration, die am Samstag, 27. Janaur, um 10 Uhr auf dem Parkplatz am Freizeitpark Langfort beginnt, angemeldet. Etwa 50 Fahrzeuge – Lkw, Traktoren, Autos – und 150 Leute werden sich an dem geplanten Korso beteiligen. „Wie viele schlussendlich kommen, wissen wir nicht“, so Muntz. Nach der Kundgebung auf dem Parkplatz, die um 10 Uhr beginnt, werden die Fahrzeuge sich gegen 10.30 Uhr Richtung ehemaliger B 8 über Baumberg nach Monheim auf den Weg machen und von dort nach Langenfeld zurückkehren. Das Ende der Demo ist gegen 14 Uhr geplant. Straßensperrungen wird es nicht geben, bestätigt die Polizei. Der Korso ist im Verband unterwegs und will den Verkehr nicht zu stark behindern. „Wir wollen auf unsere Probleme aufmerksam machen“, so Muntz. Er hofft unter anderem auf die Lokalpolitik, die das Anliegen dann an die jeweiligen Landtags- und Bundestagsabgeordneten weitergeben könnte nach Berlin. „Das ist der demokratische Weg“, sagt Muntz.