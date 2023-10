Hochwasserschutz Langenfeld Staukanal: Stadt wartet auf Ersatzspindel

Der mit schwerem Gerät unterirdisch eingetriebene Staukanal in der Poststraße arbeitet immer noch nicht voll automatisiert. Zwar laufen die drei Pumpen inzwischen im Automatikbetrieb. Was immer noch nicht ohne manuelle Unterstützung funktioniert, ist der Schieber, der sich bei wechselnden Wasserständen ebenfalls automatisch öffnen und schließen sollte, damit Wasser bei Bedarf zurückgehalten werden oder abfließen kann. „Der Schieber sollte eigentlich längst in den automatischen Betrieb gegangen sein. Doch beim Test durch die Baufirma ist der als wertig eingestufte VAG-Absperrschieber gerutscht, die Spindel, die für das Bewegen des Schiebers notwendig ist, hat sich verbogen und muss nun ersetzt werden“, sagt Volker Ritzmann vom Referat Umwelt, Verkehr, Tiefbau. Seit August wartet er nun auf dieses Ersatzteil, dass ein Schlosser nun herstellen soll. Die Kosten dafür trägt die Baufirma, sagt Ritzmann.